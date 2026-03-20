Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

20.03.2026 12:40
Kırklareli'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevinde program düzenlendi.

Vali Uğur Turan, programda tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirten Turan, bayramların özel günler olduğunu söyledi.

Bayramlarda birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığını, kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Turan, "Huzurevleri bizim için ana ocağı, baba ocağıdır. Büyüklerimizin duasını almak bizler için çok kıymetli." dedi.

Her fırsatta huzurevini ziyaret ettiğini dile getiren Turan, yaşlıların devlete emanet olduğunu kaydetti.

Ramazan ayının çok güzel geçtiğini anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Kırklareli'mizin bugünlere gelmesinde emeği olan ecdadımızı, şehitlerimizi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi unutmadık. Ana duasıyla, baba duasıyla, vatandaşlarımızın duasıyla yürümeyi nasip eylesin. Allah yüzünüzü güldürsün, güzel sözlerinizi daim etsin. Bayrağımızın altında şanla ve şerefle yaşamayı nasip eylesin."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Yaşlıların bilgi, birikim ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini belirten Sarıçam, vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu dile getirerek, savaşların son bulmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından bazı yaşlılar şiir okudu.

Kaynak: AA

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
