Kırklareli Valisi Turan Pehlivanköy\'de incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pehlivanköy Kaymakamlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Turan, Kaymakam Vekili Ahmet Murat Türbe'den ilçe hakkında bilgi aldı.

Pehlivanköy'ün küçük ve şirin bir ilçe olduğunu ifade eden Turan, Türbe ve personeline görevlerinde başarılar diledi.

Turan, ilçede yürütülen çalışmaların önemine değinerek kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.