Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Vali Turan eşi Nihal Turan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, şehit aileleri ile yaşlıları evinde ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden Turan, talepleri de dinledi.

Her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden Turan, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Turan, ziyaretlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.