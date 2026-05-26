Kırklareli Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı
Kırklareli Valisi'nden Kurban Bayramı Mesajı

26.05.2026 09:17
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı mesajında yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, şehit aileleri, gaziler, yoksul ve yetimlere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Ayrıca trafikte dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında bayramların, Türk milletinin manevi değerlerinin ve tarihin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Türk milletini manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı'nı idrak etmenin heyecan ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Turan, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Bu özel ve anlamlı günlerin, kardeşliği ve yakınlığı hatırlamak, insanlığa karşı sorumlulukları yeniden değerlendirmek için önemli vesileler olduğunu aktaran Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Özellikle Kurban Bayramları, toplumsal yardımlaşmanın ve dayanışmanın inancımızın ilkeleri ışığında yaşandığı, insanların birbirleriyle kucaklaştığı günlerdir. Ülkesi ve vatanı için canlarını veren aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere, akrabalarımızı, dostlarımızı, komşularımızı ziyaret etmeli, çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere daha özenle kucak açmalıyız. Onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz."

Valilik olarak vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığını bildiren Turan, "Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için, seyahate çıkacak olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

