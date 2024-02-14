Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'ı ziyaret etti.
Ekici, çalışmaları hakkında Şaylan'dan bilgi aldı.
Ziraat Odasının çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Ekici, çiftçilere bol kazanç diledi.
Şaylan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Ekici'ye ziyaret
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul etti.
Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmaları hakkında Karakahya'dan bilgi aldı.
Yeşilayın özellikle bağımlılık konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, Yeşilay personeline çalışmalarında başarılar diledi.
Karakahya da kendilerine destek olan Vali Ekici'ye teşekkür etti.
Çiftçilere "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesi" eğitimi
Vize ilçesinde çiftçilere "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesi" eğitimi düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Düzova ile Müsellim köylerini ziyaret etti. Köy kahvehanelerinde çiftçilere tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önlenmesi için bilgi verildi.
Eğitimlerin tüm köylerde gerçekleştirileceği belirtildi.
TEKNOFEST başvuruları
Vize'de ortaokul öğrencileri 4 proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te başvuruda bulundu.
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada Kıyıköy Ortaokulundan 2 grup öğrenci 4 proje ile TEKNOFEST'te başvuruda bulunduğunu belirtti.
Akdemir, öğretmen Yağmur Ülger'in proje danışmanlığını yaptığı bir grup öğrencinin insanlık yararına teknoloji ile çevre ve enerji teknolojileri kategorisinde, öğretmen Demet Bora'nın proje danışmanlığını yaptığı öğrencilerin ise çevre ve enerji teknolojileri ve engelsiz yaşam teknolojileri kategorisinde yarışmaya katılacağını bildirdi.
Takımların ilk proje değerlendirmelerinden başarıyla geçeceğine inandığını ifade eden Akdemir, öğrencilere yarışmalarda başarılar diledi.
Akdemir, öğrencilerin TEKNOFEST'te Vize'yi en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetti.
Kaymakam Çanakcıoğlu'ndan ziyaretler
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, ilçeye bağlı Tozaklı köyünde ziyaretlerde bulundu.
Çanakcıoğlu, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile birlikte gazi, şehit ailesi ve Tozaklı İlkokulunu ziyaret etti.
Gazi Cevat Çakır ve Ali Yıldız ile şehit jandarma er Erkan Koç'un ailesini evlerinde ziyaret eden Çanakcıoğlu, isteklerini dinledi.
Daha sonra Tozaklı Köyü İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çanakcıoğlu, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
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