Kırkpınar'a Doğru Otel Dolulukları Yükseldi - Son Dakika
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Kırkpınar'a Doğru Otel Dolulukları Yükseldi

26.06.2026 10:16
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Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi otel doluluğu %80'e ulaştı, etkinlikler 3-5 Temmuz'da.

EDİRNE'de bu yıl 665'incisi düzenlenecek, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, kentteki otellerde doluluk oranı yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Edirne'de konaklama sektöründeki yaklaşık 3 bin yatağın şu için yüzde 80'i dolmuş bulunmakta. Her sene olduğu gibi güzel bir festival, güzel güreşler olacağından eminiz" dedi.

Yağlı güreşin 'olimpiyatı' olarak adlandırılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 3-5 Temmuz tarihleri arasında Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Hafta kapsamındaki etkinlikler ise 29 Haziran'da başlayacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 2023 yılında uygulamaya alınan CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde sıralamaya giren pehlivanların güreşebileceği büyük organizasyon öncesi, Edirne'de konaklama sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu sene de her sene olduğu gibi daha yoğun bir dönemde geçecek. Edirne'de konaklama sektöründeki yaklaşık 3 bin yatağın şu için yüzde 80'i seviyelerinde dolmuş bulunmakta. Her sene olduğu gibi güzel bir festival, güzel güreşler olacağından eminiz" dedi.

'ASIL YOĞUNLUK CUMA VE CUMARTESİ GÜNLERİ'

Balta, "Ağırlıklı olarak cuma, cumartesi günleri yoğunluk oluyor konaklamada. Hafta içerisinde de bir kalabalık var ama ağırlığı cuma ve cumartesi günü olacak. 3 bin liradan başlayan bir oda fiyat politikaları var. Genelde ortalaması 3 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkan bir fiyat skalası var. O dönem temmuz ayının ilk haftası evet Kırkpınar'ın yoğun ön hazırlığı başlangıçları, güreşçiler gelecek pazartesi gününden itibaren. Ama bunun üstünde bir de Avrupa'da yaşayan Türklerin girişi dönemi aynı zamanda. Aynı tarihler arasında Avrupa'da yaşayan Türkler de yavaş yavaş ülkemize giriş yapacaklar. Bu iki yoğunluğun çakışmasını da bekliyoruz. Biraz çakışabilirler. Bu noktada Kırkpınar'ın bitiminden sonrasında onların yoğun bir girişleri olacak eylül ayı ayına kadar. Edirne için temmuz, ağustos ayları çok yoğun geçecektir konaklama sektörü açısından" diye konuştu.

'BİR SENE SONRA KAVUŞMANIN SEVİNCİNİ YAŞAYACAĞIZ'

Oluşacak yoğunluğun yorucu fakat keyifli olduğunun altını çizen Balta, "Güreş kulüpleri, kulüp olarak otelleri tercih ediyorlar. Yıllardan beri gelen kulüpler var. Belli başlı herkesin alışık olduğu oteller var. Otellerde tekrar tekrar kalıyorlar. Türkiye'deki bütün yağlı güreş ağlarını bekliyoruz. İstanbul'dan çok yoğun bir katılım bekliyoruz. Kırkpınar ağamız Ufuk Bey'in organizasyonları, konser organizasyonları ve Kırkpınar için yaptığı önemli yatırımların meyvelerini bu sene çok daha fazla alacağını düşünüyoruz. Şu anda haziranın ortasındayız. Şu anda yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz. Kırkpınar haftasında yüzde 110'a çıkacağımızı düşünüyoruz. Bizim için de çok yorucu ama keyifli oluyor bizim için de. Yıllardan beri gelen, her sene gelen misafirlerimizi tekrar görmek bizi çok mutlu edecek. Artık bir dostluk kurduk güreş camiasıyla beraber. Edirne'deki bütün otelcilerin güneş camiasıyla dostlukları vardır. Bir sene sonra tekrardan kavuşmanın sevincini yaşayacağız onlarla" diye konuştu.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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