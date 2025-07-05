Kırkpınar\'da Karaborsa Denetimi

Edirne'de, 664. Kırkpınar Tarihi Güreşleri kapsamında polis ekipleri, "karaborsa" bilet satışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden organizasyonda, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 734 polis görev yapıyor.

Polis ekipleri saha içinde ve dışında denetimler gerçekleştiriyor.

"Karaborsa" bilet satışına yönelik de denetim yapan ekipler, tribün kapısında ve bilet satış noktasında kontrol sağlıyor.

Kapılardaki görevliler ise QR kod ile biletlerin sahte olup olmadığını denetliyor.

Şüphelilere yönelik kimlik kontrolü de yapan polis ekiplerinin Kırkpınar'daki denetimleri devam ediyor.