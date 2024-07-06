Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Emniyet Ekipleri Huzur ve Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Emniyet Ekipleri Huzur ve Güvenliği Sağlıyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde Emniyet Ekipleri Huzur ve Güvenliği Sağlıyor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması için Sarayiçi Er Meydanı'nda yaklaşık 900 polis görev yapıyor. Polis ekipleri, saha içinde yaşanan gerginliklere müdahale ederken, dışarıda da güvenliği sağlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Atlı Birliği de Sarayiçi'nde devriye gerçekleştiriyor. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinasyonundaki ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

06.07.2024 12:27
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Sarayiçi Er Meydanı'nda, yaklaşık 900 polis vatandaşlara güvenli bir seyir zevki sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kırkpınar dolayısıyla Edirne'ye çeşitli kentlerden gelen polisler er meydanı içerisinde, tribünlerinde ve etkinlik alanlarında görev yapıyor.

Polis ekipleri saha içinde zaman zaman yaşanan gerginliklere müdahale ederken, er meydanının dışında da güvenliği sağlıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Polis Atlı Birliği de gün boyunca Sarayiçi'nde devriye gerçekleştiriyor

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinasyonundaki ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Emniyet Ekipleri Huzur ve Güvenliği Sağlıyor - Son Dakika
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