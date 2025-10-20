Kırmızı Bültenle Aranan 3 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
Kırmızı Bültenle Aranan 3 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

20.10.2025 08:43
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan 3 suçlunun iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.
Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan R.R, T.B. ile Y.E.A'nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini belirtti.
Bu kabine döneminde kırmızı bültenle ve difüzyonla aranan 500 suçlunun Türkiye'ye getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. Almanya'da, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. Karadağ'da, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. Kazakistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."
Emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

