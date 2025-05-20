Kırmızı Bültenle Aranan 4 Kişi Gürcistan'da Yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B, S.D, M.T. ve E.Ö. isimli şahısların Gürcistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs, 'yakın akrabayı öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs, 'yağma ile -cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.