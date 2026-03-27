Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütüne Operasyon
27.03.2026 10:10
İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, çok sayıda delil ele geçirildi.

KIRMIZI bültenle aranan ve yurtdışında olduğu değerlendirilen örgüt liderine bağlı faaliyet yürüyen suç şebekesine yönelik 2 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda silah takip cihazları ve çok sayıda GSM hattı ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Liderliğini kırmızı bültenle aranan ve yurtdışında olduğu bilinen 1 şüphelinin yaptığı suç örgütünün, 15 Ocak 2026'da Kağıthane'de meydana gelen kasten öldürme olayıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonda İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 110 adet takip cihazı, 55 adet yabancı GSM hattı ile 100 bin lira nakit para ele geçirildi.

Kaynak: DHA

