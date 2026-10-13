Almanya'da cinayet suçundan aranıyordu! Mardin'de yakalandı - Son Dakika
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Almanya'da cinayet suçundan aranıyordu! Mardin'de yakalandı

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Almanya\'da cinayet suçundan aranıyordu! Mardin\'de yakalandı
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Almanya’da 2023 yılında işlenen cinayetle bağlantılı olarak aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan U.A., Mardin’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Yeşilli ilçesinde saklandığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Almanya'da kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan U.A., Mardin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. 2023 yılında Almanya'da bir Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, 2023 yılında Almanya'da Türk vatandaşı M.A.'nın öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, olayın şüphelisi Türk vatandaşı U.A.'nın Mardin'in Yeşilli ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan U.A., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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