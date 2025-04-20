Kırmızı Et Üreticileri Genel Kurulu Çubuk\'ta Yapıldı

Ankara İli ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Kurulu Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapıldı.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, besiciliğin son günlerde öneminin çok daha fazla arttığını söyledi.

Besicilerin istihdam ve ekonomi anlamda ülkeye çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Demirbaş, çocukluk döneminde kendisinin de ailesi ile birlikte besicilik yaptığını hatırlatarak, "Sektörün ne kadar zor olduğunu, ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Bu zorlu çalışmada 13 bine yakın daha besilik hayvanın sayısının arttığını gördük ve çok sevindik. Bu çok çok önemli. Bize düşen görev sizleri desteklemek, sizlerin yanında olmaktır. Her zaman kapımız açık." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Murat Şan'ın Divan Başkanlığına seçildi. Tek adayla gidilen seçimde oy çokluğuyla Sedat Akbulut güven tazeledi.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Sedat Akbulut, birliğin 2180 adet üyesi bulunduğunu ve her geçen gün sayılarının da arttığını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla Ankara'nın güçlü birliklerinden birisi olduğunu dile getiren Akbulut, '"İşletmelerimize toplam 11 bin 907 adet kesimlik Hayvan için üreticilerimizin destek alınmasına aracılık yaptık. Üyelerimizden aldığımız güçle ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte biz sadece kendi aramızda sıkıntılarımızı konuşmayıp bunu bir kamuoyu oluşturmak için de elimizden geleni yaptık. Allah nasip ederse bundan sonra da üreticilerimizin sorunlarını anlatmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.