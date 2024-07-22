Kırmızı Işıkta Geçen Sürücüye Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırmızı Işıkta Geçen Sürücüye Tepki

Kırmızı Işıkta Geçen Sürücüye Tepki

Samsun'da kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve diğer kişinin ağır yaralandığı olayda, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterildi. Yaralanan Furkan Sekman, adaletin yerini bulmasını istedi ve sürücünün tutuklu yargılanmasını talep etti.

22.07.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN'da kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobilin motosikletine çarptığı, yanındaki arkadaşı Mahir Bak'ın (23) yaşamını yitirdiği kendisinin ise ağır yaralandığı Furkan Sekman (22), sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Sürücünün tutuklu yargılanmasını isteyen Sekman, "Adalet yerini bulmalı" dedi.

Samsun'da 8 Nisan günü kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen H.Y. yönetimindeki 06 EMS 98 plakalı otomobil, Furkan Sekman yönetimindeki 55 AKA 282 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Sekman ağır yaralanırken, arkasında oturan Mahir Bak ise hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından taburcu olan, sağ bacağına platin takılan Furkan Sekman, baston ile yürümeye başladı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı. Avutanın itirazı üzerine H.Y.'nin ev hapsi cezası kaldırılarak, haftada bir en yakın polis merkezine gidip imza atmak şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZA RAPORUNDA

Kazaya ilişkin raporda, "Bu kazanın oluşumunda 06 EMS 98 plakalı araç sürücüsü H.Y.'nin 2918 sayılı KTK'nin 47/1-b (Kırmızı ışık kuralına uymamak) maddesini ihlal ettiği kaza yeri incelemesi ve KGYS görüntüleri incelemesi sonucu bu görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Kazaya neden olan sürücünün en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Furkan Sekman, "Kendi şeridimizde seyir halinde ilerliyorduk. Yeşil ışığın bize yandığını gördük. Tam kavşağın çıkışını tamamladığımız esnada karşı şerit üzerinden gelen araç sürücüsü kural ihlali yaparak bize çarptı. Ben 6 metre ileri savruldum. Çocukluk arkadaşım Mahir Bak 9 metre ileri savruldu. Yoğun bakımın ardından Mahir kardeşim yaşam mücadelesini yitirdi. Ben ise sakat kaldım. Gençliğimizin baharında, en güzel yıllarımızda birimiz toprağa birimiz yatağa bağlandı. Kırmızı ışıkta geçip bizleri bu hale sokan araç sürücüsü ilk başta ev hapsi aldı. Ev hapsinin ardından adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ev hapsi ona değil bana oldu. Ben kardeşim dediğim çocukluk arkadaşımın cenazesine gidemedim. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bizi bu hale sokan araç sürücüsünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Adalet yerini bulmalı" diye konuştu.

Sekman, hem kendi hem de hayatını kaybeden arkadaşının ailesinin yaşadığı acının hafifletilmesi için sürücünün gerekli cezayı almasını gerektiğini belirtti.

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, iddianamenin tamamlanmasıyla yargı sürecinin başlayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Samsun, Yargı, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı Işıkta Geçen Sürücüye Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 13:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kırmızı Işıkta Geçen Sürücüye Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement