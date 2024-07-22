Kırmızı Işıkta Geçen Sürücüye Tepki

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SAMSUN'da kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobilin motosikletine çarptığı, yanındaki arkadaşı Mahir Bak'ın (23) yaşamını yitirdiği kendisinin ise ağır yaralandığı Furkan Sekman (22), sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Sürücünün tutuklu yargılanmasını isteyen Sekman, "Adalet yerini bulmalı" dedi.

Samsun'da 8 Nisan günü kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen H.Y. yönetimindeki 06 EMS 98 plakalı otomobil, Furkan Sekman yönetimindeki 55 AKA 282 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Sekman ağır yaralanırken, arkasında oturan Mahir Bak ise hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından taburcu olan, sağ bacağına platin takılan Furkan Sekman, baston ile yürümeye başladı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine çarptırıldı. Avutanın itirazı üzerine H.Y.'nin ev hapsi cezası kaldırılarak, haftada bir en yakın polis merkezine gidip imza atmak şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ KAZA RAPORUNDA

Kazaya ilişkin raporda, "Bu kazanın oluşumunda 06 EMS 98 plakalı araç sürücüsü H.Y.'nin 2918 sayılı KTK'nin 47/1-b (Kırmızı ışık kuralına uymamak) maddesini ihlal ettiği kaza yeri incelemesi ve KGYS görüntüleri incelemesi sonucu bu görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Kazaya neden olan sürücünün en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Furkan Sekman, "Kendi şeridimizde seyir halinde ilerliyorduk. Yeşil ışığın bize yandığını gördük. Tam kavşağın çıkışını tamamladığımız esnada karşı şerit üzerinden gelen araç sürücüsü kural ihlali yaparak bize çarptı. Ben 6 metre ileri savruldum. Çocukluk arkadaşım Mahir Bak 9 metre ileri savruldu. Yoğun bakımın ardından Mahir kardeşim yaşam mücadelesini yitirdi. Ben ise sakat kaldım. Gençliğimizin baharında, en güzel yıllarımızda birimiz toprağa birimiz yatağa bağlandı. Kırmızı ışıkta geçip bizleri bu hale sokan araç sürücüsü ilk başta ev hapsi aldı. Ev hapsinin ardından adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ev hapsi ona değil bana oldu. Ben kardeşim dediğim çocukluk arkadaşımın cenazesine gidemedim. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bizi bu hale sokan araç sürücüsünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Adalet yerini bulmalı" diye konuştu.

Sekman, hem kendi hem de hayatını kaybeden arkadaşının ailesinin yaşadığı acının hafifletilmesi için sürücünün gerekli cezayı almasını gerektiğini belirtti.

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, iddianamenin tamamlanmasıyla yargı sürecinin başlayacağı belirtildi.