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Kırsal alanda çıkan yangınlar, ormana sıçramadan söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl merkeze bağlı iki köyünde kırsal alanında çıkan yangınlar, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangınlar, merkeze bağlı Balıklıçay ve Gümüşlü köyü kırsallarında çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak ormanlık alana sıçramadan söndürdü.