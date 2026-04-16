Kırsal Kalkınma ve Yatırımlar

6 Nisan 1920

1- Kırsal kalkınma projeleriyle yaklaşık 327,5 milyar liralık yatırım ülke ekonomisine kazandırıldı

Bu kapsamda 2006-2025 döneminde 160 bin 535 proje desteklendi

Geçen yıl 7 bin 139 projeye 14 milyar 486 milyon lira hibe sağlanırken, bu hibelerle 27 milyar 907 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi, 7 bin 169 kişi istihdam imkanı buldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

2- BES havuzunda toplam fon büyüklüğü yılın ilk çeyreğini 2,35 trilyon lirayla kapattı

Devlet katkısı dahil sistemin toplam fon büyüklüğü 31 Mart itibarıyla geçen yılın sonuna göre 186 milyar 374,6 milyon lira arttı

Bireysel emeklilik uzmanı Zeynep Candan Aktaş: "BES'te katılımcılar yılın ilk ve son 3 ayında sisteme maksimum seviyeden ek katkı payı yatırmaya çalışıyorlar. Özellikle emeklilik hakkı yaklaşan veya emeklilik hakkını kullanacak olanlar hem biten hem de yeni başlayan yılın katkı paylarını maksimumdan yatırarak devlet katkılarına en üst seviyeden hak kazanmaya çalışıyorlar. BES havuzundaki hızlı büyümede bu eğilimin etkisi çok güçlü"

(Bahar Yakar/İstanbul) (Grafikli)

3- Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde rüzgar ve güneşin payı yüzde 33'e yükseldi

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kurulu güçleri mart sonunda sırasıyla 26 bin 339 megavat ve 15 bin 66 megavata ulaştı

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki yenilenebilir kapasitesi 77 bin 601 megavat oldu

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Grafikli)

4- Suudi Arabistan'ın transit vize kararı lojistikte Türkiye'nin elini daha da güçlendiriyor

UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel:

"Örneğin Türkiye'de tıra yükü yüklediniz, 7-8 gün sonra rahatlıkla Suudi Arabistan'da bu yük boşaltılabilir. Gemi ile gidilse daha uzun sürüyor. Ondan dolayı 7-8 günlük süre çok avantajlı. Bununla kimse rekabet edemez. Bunun alternatif güzergahlara göre avantaj sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz"

(Kaan Ulu-Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Orta Doğu'daki savaş, enerjide arz güvenliği ve verimlilik stratejilerinin önemini artırdı

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Ahmet Erdem:

"Enerji verimliliği hem arz güvenliğinin sağlanmasında hem de enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünü azaltmada kilit rol oynuyor"

"Türkiye bu krizi şu ana kadar enerji kısıntısına gitmeden yönetmeyi başardı"

(Gülşen Çağatay/Ankara)

6- Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri ilk çeyrekte yatırımcısını memnun edemedi

Yatırımcısına Hollanda ekibi Ajax yüzde 0,5, İskoçya ekibi Celtic yüzde 2, Portekiz ekipleri Benfica yüzde 2,2, Sporting Lizbon yüzde 3,5, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 8, İtalyan ekibi Juventus ise yüzde 30,6 kaybettirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- Fransa'da öğrenciler siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı öngören tasarıya karşı çıkıyor

Felsefe öğrencisi Emma R: "(Tasarıda) Yahudilere, Yahudi oldukları için duyulan nefret olan Yahudi karşıtlığı ile İsrail devletine yönelik eleştiriler arasında tamamen bir karışıklık var oysa İsrail devletine yönelik eleştiri son derece meşru ve Filistin'de yaşananlar bağlamında bu, son derece gerekli"

Fransız öğrenci Marina R: "Şu anda Filistin'e destek hareketlerine yönelik artan bir baskıya şahit oluyoruz. Bu yasa da bu baskının bin kat daha ciddi ve belirgin olması taahhüdünü veriyor"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

8- AP üyesi Aubry, "1 milyon imza"nın ardından AB'nin İsrail'e karşı harekete geçmesini umuyor:

"Gerçek şu ki İsrail devleti ve Binyamin Netanyahu, uluslararası hukuku tamamen yok etti. Mesele, uluslararası hukuku yeniden tesis etmek ve hala kurtarılabilecek olanı kurtarmaktır"

"(İmza girişiminin) İşe yaraması gerekiyor çünkü Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da yaşanan korkunç ve dramatik durum karşısında kaybedecek tek bir dakikamız bile yok"

(Selen Valente/Brüksel) (Görüntülü)

9- Bu yıl kış yağışları son 66 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye genelinde kış mevsimi yağışları, normallere göre yüzde 47, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 100'den fazla arttı

Karadeniz son 66 yılın, Doğu Anadolu ise son 38 yılın en yüksek kış yağışını aldı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

10- Liseli şeflerin hazırladığı tabaklar Hırvatistan'dan 12 madalya getirdi

Altındağ Yıldırım Beyazıt Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 öğrenci, Hırvatistan'daki 21. Biser Mora Uluslararası Gastronomi Festivali'nde yaptıkları yemeklerle 6 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı

Öğrencilerden Helin Aksoy: "Bu başarıyı elde etmemiz beni şaşırtmadı çünkü böyle bir beklentim vardı, yapabileceğime inanıyordum. Madalya alarak ülkeme dönmek beni mesleğime bir adım daha yaklaştırdı"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Kandilli Rasathanesi'nde 1868'den bugüne uzanan meteoroloji kayıtları sergileniyor

Osmanlı'dan bugüne uzanan meteoroloji kayıtları, gözlem defterleri ve ölçüm cihazlarını barındıran yapı, yüzlerce yıllık bilimsel birikimin sergilendiği müze vasfında önemli bir merkez olarak dikkati çekiyor

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Laboratuvarı Öğretim Görevlisi ve Bilim Tarihi Koleksiyonu sorumlusu Dr. Tahsin Ömer Tahaoğlu:

"1868'de Pera'da kurulan Rasathane-i Amire'den itibaren her gün hava durumu kayıt altına alınmış, fırtına, kar, yağmur, nem, soğukluk ve sıcaklık gibi tüm bilgiler defterlere işlenmiştir. Bugün geçmişte yaşanan bir hava olayını bu kayıtlardan teyit edebiliyoruz"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

12- Süper El Nino yaz ve sonbaharda rekor sıcaklık getirebilir

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"Yazın ilk yarısında yani yaklaşık temmuzun sonuna kadar sıcaklıkların en yüksek ilk 3 sene arasında seyretmesini bekliyoruz ama ortasını geçtiğimizde sıcaklık rekorları kırmaya başlayacağız. Temmuz sonu itibarıyla bunun olması bekleniyor yani tartışmasız en yüksek sene olması bekleniyor"

"Gün geçtikçe, başlayacak olan El Nino'nun Süper El Nino olacağı düşüncesi ağır basmaya başlıyor, bu da sıcaklıkların Türkiye açısından özellikle eylül-ekim gibi ortalamaların çok çok üstüne çıkacağını gösteriyor"

(Yeşim Yüksel/İstanbul) (Grafikli)

13- Restorasyonu tamamlanan Balıklı Rum Hastanesi İhtiyarhane binası kapılarını açmaya hazırlanıyor

Yaklaşık 4 yıl önce çıkan yangında ağır hasar gören ve yapılan restorasyon çalışmaları sonucu eski görünümüne kavuşturulan İhtiyarhane binasının mayıs ayında yeniden hizmete başlaması planlanıyor

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis: "Binayı komple yeniledik. Çatıdan en dipteki kata kadar. Temizlik ve mutfağa ocak gibi ufak tefek çalışmalar kaldı. Çok ince işçilikle çalıştık. Her şey Reis'imizin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) sayesinde oldu"

(İrem Demir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Türk kadın basketbolu, Avrupa'da 10. kupanın peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Opet veya Galatasaray Çağdaş Faktoring'in şampiyon olması durumunda Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazanacak

Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin de birer defa kupa kazandı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyonluk kupası 3 kez Türkiye'ye geldi

Türk takımları, FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı 2, Avrupa Kupası'nı ise 4 kez kazandı

(Ceren Aydınonat/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.