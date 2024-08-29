Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü ve Heyeti Yeni Hastane İnşaatını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü ve Heyeti Yeni Hastane İnşaatını İnceledi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü ve Heyeti Yeni Hastane İnşaatını İnceledi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve beraberindeki heyet, 400 yataklı yeni Kırşehir Devlet Hastanesi inşaatını inceledi. Yeni hastanenin kent ve üniversite için önemli olduğunu belirten Karahocagil, inşaatın bir an önce biterek hizmete girmesini temenni etti.

29.08.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve beraberindeki heyet, 400 yataklı yeni Kırşehir Devlet Hastanesi inşaatını inceledi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karahocagil ve beraberindekiler, KAEÜ Merkez Yerleşkesinde yapımı devam eden yeni hastane inşaatını yerinde görerek, yetkililerden devam eden süreç hakkında bilgi aldı.

22 bin 594 metre kare oturum alanı ve 104 bin 382 metre kare kapalı alana sahip olacak yeni hastane binasında inşaatın aralıksız devam ettiğini aktaran Karahocahil, yeni hastanenin kent ve üniversite için çok önemli olduğunu hatırlattı.

Tıp Fakültesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile birlikte bu alanın bir sağlık kampüsü niteliği kazanacağını vurgulayan Karahocagil, 400 yataklı yeni hastanenin şehrin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve modern bir tesis olacağını vurgulayarak, inşaatın bir an önce biterek hizmete girmesini temenni etti.

Karahocagil'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Ersoy da eşlik etti.

Kaynak: AA

Mustafa Kasım Karahocagil, Mustafa Kasım Karahocagil, Devlet Hastanesi, Rektör, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü ve Heyeti Yeni Hastane İnşaatını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:14:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü ve Heyeti Yeni Hastane İnşaatını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement