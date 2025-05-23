Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Destek Hizmetleri Personeliyle Bir Araya Geldi

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi, yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Başkan Ekicioğlu, "Birimlerimizin çalışmaları hakkında bilgi almak ve görüş alış verişinde bulunmak için zaman zaman yerinde ziyaretler yapmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden beri biten, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasını önemsiyoruz" dedi.