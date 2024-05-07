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(KIRŞEHİR) - 31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve yeniden seçilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor.

Başkan Ekicioğlu, seçim başarısı dolayısıyla kendisini tebrik için gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 6 Mayıs Pazartesi günü sırasıyla Kırşehir Çiğdem gazetesi sahibi Salih Güner ve gazete ortağı Sait Yanık ve gazete emekçileri, Kırşehir Haber 24 Haber Portalı sahibi Alparslan Demirbaş ve gazeteci-yazar Adnan Yılmaz, Halk Bankası Müdürü Arzu Şanlı, Mucur Esnaf Odaları Başkanı Fatih Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Ekicioğlu'nu ziyaret etti, kendisine yeni dönemde başarı diledi.

Ziyaretlerin ardından Süper Lig'e yükselen Kırşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı teknik heyeti ve yönetimi de Ekicioğlu'nu ziyaret ederek, başarı plaketlerini paylaştı. Ekicioğlu da takıma üstün başarı diledi.