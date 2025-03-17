Kırşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu Yılı Dolayısıyla Program Düzenleyecek

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı kapsamında, yarın bir program düzenleyecek. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelesi veren ve tarihe 'Çanakkale Geçilmez' şiarını altın harflerle yazdıran bütün aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

Kırşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı kapsamında, 18 Mart 2025 Salı günü saat 20.30'da Mehmet Çavuş Cesarettepe Kahramanlık Parkı'nda bir program gerçekleştirilecek. Program bitiminde Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Cacabey Meydanı'na meşaleli kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Lise Caddesi güzergahında devam edecek meşaleli yürüyüşü Cacabey Meydanı'nda lokma, tuzsuz mayasız ekmek ve şekersiz hoşaf ikramı ile sona erecek.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla da bir açıklama yayımladı. Ekicioğlu mesajında şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale'de düşmanı durduran askerlerimiz, sayısal gücün ve teknolojik donanımın savaş kazanmaya yetmeyeceğini, tüm dünyaya göstermiştir. Tüm dünya ulusları Çanakkale'de, Anadolu halkının bağımsızlığa olan inancını, azmini, cesaretini ve şefkatini görmüş ve takdir etmiştir.Çanakkale'de gösterilen azim ve irade, ulus olma bilincini doruğa çıkarmanın yanında, ulusumuzun kendine güvenini sağlamlaştırıp ve bağımsızlığa olan inancı perçinleştirip, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurulmasını sağlamıştır.

Tarihimize altın harflerle yazılan bu büyük destan, eşsiz bir zaferin yanında, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük komutanlığını ve liderliğini ortaya çıkarmıştır.Bağımsız yaşama arzusunun göstergesi olan Türk milletinin bu önemli savaşı, tüm mazlum halklara örnek olmuştur. Bize düşen görev şehitlerimizin bize emanet ettiği bu toprakları ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak ve yaşatmaktır.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelesi veren ve tarihe 'Çanakkale Geçilmez' şiarını altın harflerle yazdıran bütün aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum."