Kırşehir Belediyesi, 23 Nisan'ı Çeşitli Etkinlikler ile Kutlayacak

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği çeşitli etkinlikler ile kutlayacak.

Kırşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılı dolayısıyla kapsamlı bir kutlama programı hazırladı. Program çerçevesinde çocuk şenliği, eğlence alanları ve sahne gösterileri yer alacak. Etkinliklerde şişme oyun alanları, maskotlar, palyaçolar, çeşitli oyunlar ve ödüllü yarışmaların yanı sıra çocuk korosu, halk oyunları ve enstrüman performansları sahnelenecek. Katılımcılara ayrıca çeşitli ikramlar sunulacak.

"Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum"

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tüm vatandaşları kutlama programına davet ederek, şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, gelecek güzel ve sağlıklı günlere olan umudumuzu yitirmeden kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 23 Nisan 2026 Perşembe günü, ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılını kutlayacağız. Gelecek kuşakların, cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlanmasını, ülkemiz ve dünyamız için iyi bir birey olabilmelerini hedefleyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmiş ve 23 Nisan aynı zamanda tüm dünya çocuklarının da bayramı olmuştur."

Biz de Kırşehir Belediyesi olarak bu kapsamda 18 Nisan-1 Mayıs günleri arasında, hafta boyunca sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı hazırladık. 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 12.30'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek olduğumuz kutlama programına tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor; bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kutlama programı şöyle

-22 Nisan 2026 Çarşamba saat 19.30 Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Kırşehir Belediyesi-Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi- 23 Nisan Çocuk Şarkıları Konseri

-23 Nisan 2026 Perşembe saat 12.30 Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi- Çocuk Şenliği

-29 Nisan 2026 Çarşamba Kırşehir Belediyesi 2. Çocuk Tiyatro Festivali-İçindeki Renk (Odunpazarı Belediye Tiyatrosu)

Yer: Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi- Muharrem Ertaş Salonu birinci seans saat 15.00, ikinci seans saat 19.00

-1 Mayıs Cuma Kırşehir Belediyesi 2. Çocuk Tiyatro Festivali- Polly'nin Maceraları (Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

Yer: Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Muharrem Ertaş Salonu birinci seans saat 15.00, ikinci seans saat 19.00