Kırşehir Belediyesi, 23 Nisan'ı Çeşitli Etkinlikler ile Kutlayacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 09:39  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği çeşitli etkinlikler ile kutlayacak.

Kırşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılı dolayısıyla kapsamlı bir kutlama programı hazırladı. Program çerçevesinde çocuk şenliği, eğlence alanları ve sahne gösterileri yer alacak. Etkinliklerde şişme oyun alanları, maskotlar, palyaçolar, çeşitli oyunlar ve ödüllü yarışmaların yanı sıra çocuk korosu, halk oyunları ve enstrüman performansları sahnelenecek. Katılımcılara ayrıca çeşitli ikramlar sunulacak.

"Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum"

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tüm vatandaşları kutlama programına davet ederek, şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, gelecek güzel ve sağlıklı günlere olan umudumuzu yitirmeden kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 23 Nisan 2026 Perşembe günü, ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılını kutlayacağız. Gelecek kuşakların, cumhuriyetimizin ışığıyla aydınlanmasını, ülkemiz ve dünyamız için iyi bir birey olabilmelerini hedefleyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmiş ve 23 Nisan aynı zamanda tüm dünya çocuklarının da bayramı olmuştur."

Biz de Kırşehir Belediyesi olarak bu kapsamda 18 Nisan-1 Mayıs günleri arasında, hafta boyunca sürecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı hazırladık. 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 12.30'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecek olduğumuz kutlama programına tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor; bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Kutlama programı şöyle

-22 Nisan 2026 Çarşamba saat 19.30 Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Kırşehir Belediyesi-Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi- 23 Nisan Çocuk Şarkıları Konseri

-23 Nisan 2026 Perşembe saat 12.30 Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi- Çocuk Şenliği

-29 Nisan 2026 Çarşamba Kırşehir Belediyesi 2. Çocuk Tiyatro Festivali-İçindeki Renk (Odunpazarı Belediye Tiyatrosu)

Yer: Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi- Muharrem Ertaş Salonu birinci seans saat 15.00, ikinci seans saat 19.00

-1 Mayıs Cuma Kırşehir Belediyesi 2. Çocuk Tiyatro Festivali- Polly'nin Maceraları (Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu)

Yer: Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Muharrem Ertaş Salonu birinci seans saat 15.00, ikinci seans saat 19.00

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:01:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi, 23 Nisan'ı Çeşitli Etkinlikler ile Kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.