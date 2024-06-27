Kırşehir Belediyesi 4. Lavanta Şöleni Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi 4. Lavanta Şöleni Yarın Başlıyor

Kırşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. Lavanta Şöleni, yarın saat 18.00'de Lavanta Bahçesi'nde başlıyor. Şölene katılmak isteyenler için ücretsiz servisler kaldırılacak.

27.06.2024 11:10
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi 4. Lavanta Şöleni, yarın saat 18.00'de Lavanta Bahçesi'nde düzenlenecek.

Kırşehir Belediyesi'nin kuraklığın artması ile lavanta ekiminin önemli bir alternatif tarım ürünü olarak ortaya konması amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Lavanta Şöleni, yarın saat 18.00'de Lavanta Bahçesi'nde yapılacak. Lavanta Şöleni'ne katılmak isteyenler için yarın saat 16.30'da İş Bankası önünden ücretsiz servisler kaldırılacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptıkları çalışmalarla lavantanın kentte yetiştirilebileceğini gösterdiklerini vurgulayarak, ekonomik değeri yüksek olan lavantaların bölge çiftçisi için önemli bir alternatif olduğuna dikkati çekti.

2020 yılında ilk hasadın, 2021 yılında da ikinci hasadın, 2022 yılında üçüncü hasadın, 2023 yılında ise dördüncü hasadın yapıldığını hatırlatan Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Lavanta Bahçesi'ni yaz boyunca sürekli ziyaretçilere açık tuttuk, daha önceki şölenlerimize de büyük ilgi ve katılım olduğunu gözlemledik.  28 Haziran 2024 Cuma günü gerçekleştirecek olduğumuz 4. Lavanta Şöleni alanında da yine önceki yıllarda olduğu gibi lavanta yağı, lavanta kesesi, lavanta buketi ve lavanta fidesi stantlarımız bulunacak. şölen alanında canlı müzik, panoramik fotoğraf çekim köşeleri, çocuklarımıza özel Palyaço gösterisi ve balon dağıtımı da gerçekleştirilecek. Tüm hemşehrilerimizi Kırşehir'in Koku Vadisi Lavanta Bahçemizde gerçekleştirilecek olan 4. Lavanta Şölenimize katılmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi 4. Lavanta Şöleni Yarın Başlıyor - Son Dakika

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