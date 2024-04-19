Kırşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Toplanıyor

Güncel

(KIRŞEHİR) Kırşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü (yarın) saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde toplanacak.

2022 yılında kurulmasına karar verilen ve yönetmeliği onaylanan, kentteki 7-14 yaş aralığındaki çocukların başvuruları sonrasında Yönetim Kurulu üyelerini seçen Kırşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü (yarın) saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde toplanıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Demokrasiyi kentimize nasıl yerleştireceğimizin ön adımını 2022 yılındaki Çocuk Meclisi toplantısıyla atmıştık.

Çocuk Meclisi'nde yapılan seçimle çocuklarımıza demokrasi kültürünü aşılamak, gelecekte kamu yönetiminde, sivil toplum örgütlerine ve devletin, belediyenin nasıl yönetileceğine dair bir alt yapı hazırlayarak bu projeyi oluşturduk.

Demokrasilerde tercihler, halkın istek ve beklentileri önemlidir. Geleceğin belediye başkanlarını, geleceğin milletvekillerini, geleceğin siyasetçilerini, geleceğin demokrasiye ve hukuka inanmış, adalete inanmış bireylerini oluşturmak için çocuklarımızda bu kültürün oluşturulması çok önemli. Bunu gelecek kuşaklarımıza, çocuklarımıza aktarmak ise bizlerin boynumuzun borcudur.

Özellikle tarih ve kültür şehri Kırşehir'deki Ahi Evran kültürünü, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Aşık Paşa gibi değerlerimizi ve ozanlarımızın kültürünü çocuklarımıza aktarmak için alt yapısını oluşturduğumuz adımlardan birisi de Çocuk Meclisi'dir.

Bir yönetici; bir siyasetçi, bir başkan, herhangi bir kamu kurumu yöneticisi ileride kendi yerlerine gelecek olanların yetişmesinin olanaklarını yaratmıyorsa o kişiler yönetici değildir. İnsanlar oturdukları koltuklarda ve makamlarda ömürleri boyunca oturmazlar; oturma şansları da yoktur. Buna ne ömürleri ne de zamanları ne de enerjileri yeter. O nedenle demokrasiyi içselleştirmiş bir şekilde bireylerin yetişmesi için herkesin ne yapması gerekiyorsa yapması gerekir.

Biz Kırşehir Belediyesi olarak Çocuk Meclisi'ni kurarak güzel bir başlangıç yaptık. Çocuk Meclisi ile çocuklarımızın söz sahibi olmalarını istiyoruz. Kültürel, sosyal faaliyetlerimizde Çocuk Meclisi'nin de bir görüş getirmesini istiyoruz. Çocuklarımızı özellikle de Belediye Meclisi'ne davet ediyoruz. Oradaki toplantılarda Belediye Meclisi'nin aldığı kararlarda işleyişi ve bilinci sizlere aktarmak istiyoruz. Bu bağlamda her konuda çocuklarımızdan görüşlerinizi bekliyoruz.

Çocuklar bizim geleceğimizdir, ülkemizin ve demokrasimizin geleceği onlardır. Onlar hukukun, adaletin geleceğidir. Çocuklarımızın alacakları kararlarla bizler de onlarla istişarede bulunmaya hazırız, diyerek 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde toplanacakÇocuk Meclisimize başarı diliyorum."