Kırşehir Belediyesi, kentin müzik kültürünü UNESCO toplantısında 30 ülkeye tanıttı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi, kentin müzik kültürünü UNESCO toplantısında 30 ülkeye tanıttı

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Kırşehir Belediyesi, kentin müzik kültürünü UNESCO toplantısında 30 ülkeye tanıttı
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Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Köksal, Şanlıurfa'da UNESCO toplantısında kentin müziğini 30 ülkeden temsilciye anlattı. Köksal, Abdallar Müzik Topluluğu ile katıldığı etkinlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'a ve UCOM Koordinatörü Wagner'e teşekkür etti.

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal, Şanlıurfa'da düzenlenen UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'nda, kentin müzik kültürünü, tarihini ve "UNESCO Müzik Şehri" unvanı kapsamında yürütülen çalışmaları 30 ülkeden temsilciye anlattı.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Köksal, Kırşehir Belediyesi Abdallar Müzik Topluluğu ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı" açılışına katıldı. Başkan Yardımcısı Köksal, kentin müzik kültürünü ve tarihini 30 ülkeden gelen müzik şehirlerinin temsilcilerine anlattı. Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika'dan temsilcilerin buluştuğu organizasyon kapsamında konserler, kültürel etkinlikler, toplantılar ve tarihi geziler düzenlendi.

Başkan Yardımcısı Köksal, misafirperverlikleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ve UNESCO Müzik Şehirleri (UCOM) Koordinatörü Jacob Wagner'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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