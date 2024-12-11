Kırşehir Belediyesi'nden Askere Giden Gençlere Destek

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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, "Güle Güle Git Askerim, Çantan Bizden" uygulamasıyla askere gidecek gençlere Asker Çantası dağıtımına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından askere gidecek gençlerin yerlerinin belli olmasının ardından Kırşehir Belediyesi, vatani görevlerini yapacak gençlere Asker Çantası dağıtıyor.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Hepimiz için asker uğurlama en güzel ve en anlamlı olaylardan biridir. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak askere giden Mehmetçiklerimiz için daha önceden başlatmış olduğumuz 'Asker Çantası' uygulamasına devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm Mehmetçiklerimize vatani görevlerinde başarı ve hayırlı tezkereler diliyorum" dedi.

Vatani görevlerini yapacak gençlerin Kırşehir Belediyesi Kent Park Aile Yaşam Merkezi'ne müracaat etmeleriyle birlikte kendilerine verilen Asker Çantası'nın içerisinde çok çeşitli ihtiyaç maddeleri bulunuyor.