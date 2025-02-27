Kırşehir Belediyesi'nden Çocuklara Tarım Bilgilendirme Programı

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(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, kreş öğrencileri için "Çocuklarımız toprağa sahip çıkıyor, her tohum bir çocuk" sloganıyla "Tarım Bilgilendirme ve Tohum Dağıtımı" programı gerçekleştirecek.

Kırşehir Belediyesi, "Toprak asla karşılıksız bırakmaz" sloganıyla başlattığı ata tohumu dağıtımına bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda Belediye, kreş öğrencileri için Neşet Ertaş Sanat Merkezi'nde "Çocuklarımız toprağa sahip çıkıyor, her tohum bir çocuk" sloganıyla "Tarım Bilgilendirme ve Tohum Dağıtımı" programı düzenleyecek. 28 Şubat 2025 Cuma günü saat 11.00'de başlayacak programda, toplamda 2 bin adet tohum dağıtılacak.

"Organik tarımın gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz"

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ata tohumu dağıtımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi olarak 'Ata tohumu geçmişimizin zenginliğidir' diyerek önceki yıllarda başlatmış olduğumuz ücretsiz fide dağıtımına devam ediyoruz. Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, ilimizin iklim ve toprak koşullarına uygun olan domates, biber ve patlıcan vb. sebzelerinin yerli tohumlarından ürettiğimiz fideleri, Kırşehirli hemşehrilerimize dağıtımını gerçekleştirerek organik tarımın gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. 2 bin adet tohum zarfından oluşan biber, domates, renkli mısır, kavun, karışık balkabağı, sarı armut, çeri ve Kırkağaç kavun tohumlarını hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda 28 Şubat 2025 Cuma günü, aynı zamanda bir farkındalık da yaratmak amacıyla, kreş öğrencilerine Neşet Ertaş Sanat Merkezi'nde 'Çocuklarımız toprağa sahip çıkıyor, her tohum bir çocuk' sloganıyla 'Tarım Bilgilendirme ve Tohum Dağıtımı' programı gerçekleştireceğiz.

"Tüm vatandaşlarımızı üretimimizin gelişimine katkı sunmaya davet ediyorum"

Biz, göreve geldiğimizden beri yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında çeşitli projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Amacımız, üreten bir Kırşehir'i hep birlikte inşa etmek. Sosyal ve üreten belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı yerli fidelerimizle ve tohumlarla buluşturuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yerli tohum ve fide kullanarak tarımsal üretim yapmaya ve tarımsal üretimimizin gelişimine katkı sunmaya davet ediyorum."