Kırşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Kış Yardımı

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, havanın soğumasıyla Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostların üşümemeleri için harekete geçti. Ekipler, merkeze battaniye takviyesi yapıp, ısıtıcı lambalar monte etti.

Kırşehir Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanların sağlıklı ve korunaklı bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Geçen günlerde kış mevsiminde doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Kervansaray Dağı civarında doğaya yem bırakan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne de battaniye takviyesi yapıp ısıtıcı lambalar monte etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Selahattin Ekicioğlu, "Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması ve korunaklı bir ortamda olmaları için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumanın önemine inanıyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple şehrin çeşitli noktalarına koyduğumuz yem kutularına da yem bırakıyoruz" dedi.