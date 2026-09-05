Kırşehir Boztepe\'de tır şarampole devrildi, dorsede 4 büyükbaş telef oldu

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

C.O. idaresindeki 38 AHB 551 plakalı tır, Kırşehir-Boztepe kara yolu Karacaören mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, dorsenin altında kalan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Araçta bulunan diğer hayvanlar ise çevredekilerin ve ekiplerin desteğiyle kara yolunun dışında güvenli bir bölgeye alındı.