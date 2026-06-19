Kırşehir\'de 10 Milyonluk Hırsızlık Operasyonu

KIRŞEHİR'de bir iş yerinden yaklaşık 10 milyon TL değerinde elektronik cihaz parçası, bakır kablo ve çeşitli malzemeler çalınmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü kapsamlı araştırma ve incelemeler sonucunda, yaklaşık 10 milyon TL değerinde elektronik cihaz parçası, bakır kablo ve çeşitli malzemeler çalan şüphelilerin; T.Y., H.K., B.D., İ.B. ve E.T. olduğu belirlendi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.