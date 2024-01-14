Kırşehir\'de 2023 yılında 4 binden fazla genç müzik eğitimi aldı

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, 2023 yılında 4 binden fazla gencin müzik eğitimi aldığını söyledi.

Şahin, Cacabey Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, müzik kursuna katılan ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerle sohbet eden Şahin, saz, gitar, bağlama, keman başta olmak üzere birçok alanda eğitim verildiğini belirtti.

Gençlik Merkezi'ndeki müzik atölyesinde 12 ay boyunca eğitimlerin sürdüğünü, müziğe ilginin yüksek olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Müzik atölyesinde, alanında uzman usta öğreticilerimizin katkılarıyla hafta içi ve hafta sonu eğitimler sürüyor. Yıl boyunca devam eden çalışmalardan tüm gençlerimiz, çocuklarımız faydalanıyor. Gelemeyenleri de kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek kurslardan ve etkinliklerden faydalanmak üzere bekliyoruz. 2023 yılında 4 binin üzerinde gencimiz dönemsel olarak müzik kursunda eğitimlerden faydalandı. Buraya gelen gençlerimiz sadece müzik atölyesinden değil, İngilizce, rölyef, hat tezhip kurslarımızdan da faydalanıyor. Aynı zamanda gönüllülükle ilgili tüm faaliyetleri bu kardeşlerimizle yapıyoruz. Bu sayede gençlerimiz kendini geliştirmiş oluyor."