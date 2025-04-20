Kırşehir'de 22 yıl önce şehit olan Onbaşı Haydar Işık için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de 22 yıl önce şehit olan Onbaşı Haydar Işık için mevlit okutuldu

Kırşehir\'de 22 yıl önce şehit olan Onbaşı Haydar Işık için mevlit okutuldu

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Şırnak'ta 2003 yılında görevdeyken aracın devrilmesiyle şehit düşen Onbaşı Haydar Işık için mevlit programı düzenledi.

20.04.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Şırnak'ta 2003 yılında görevdeyken aracın devrilmesiyle şehit düşen Onbaşı Haydar Işık için mevlit programı düzenledi.

Dernek binasında düzenlenen programda, Işık ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programda konuşan Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, anne ve babası yakın dönemde vefat eden şehidin iki kardeşi ile birlikte bu programı organize ettiklerini söyledi.

Şehitlerin emaneti olarak gördükleri aileleri ve yakınlarıyla sürekli ilgilendiklerini ve bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğdu, onların fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirtti.

Erdoğdu, "Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği olarak, Şırnak'ta görev yaptığı sırada 2003 yılında şehit olan Onbaşı Haydar Işık'ın şehadetinin yıl dönümünde, şehidimizin kardeşleriyle mevlit programı düzenledik. Şehidimizin anne ve babasının vefat etmesi hasebiyle, şehidimizin kardeşlerinin katkılarıyla derneğimizde şehit ailelerimizle bir araya geldik. Mevlidimize katılan şehit ailelerimiz ve gazilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğdu ile programa katılan İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, şehit ailesine plaket takdim etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Sivil Toplum, Haydar Işık, Güncel, Şırnak, Onbaşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 22 yıl önce şehit olan Onbaşı Haydar Işık için mevlit okutuldu - Son Dakika

İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:59 Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol’a ara verdi Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
17:05 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık’a tehdit Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini programa çıkarmak isteyen Candaş Tolga Işık'a tehdit
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:03:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 22 yıl önce şehit olan Onbaşı Haydar Işık için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement