Kırşehir'de 3,4 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

13.02.2026 11:55
Kırşehir'de yapılan operasyonda, bir kamyonda 3,4 ton kıyılmış tütün bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de bir kamyonun kasasında 3,4 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, saha ve analiz çalışmalarının ardından kent girişinde bir kamyonu durdurarak arama yaptı.

Aramada kamyonun kasasında 280 koli halinde 3,4 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

