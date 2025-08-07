Kırşehir'de 36 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Kırşehir'de 36 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Şüpheli M.E.E'nin ilçeye kaçak elektronik sigara getireceği ihbarı üzerine, İl ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnanç köyü yakınlarında uygulama yaptı.
Durdurulan otomobilde yapılan aramada bir poşetin içine gizlenmiş halde 36 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
