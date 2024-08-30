Kırşehir'de baraj gölüne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika
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Kırşehir'de baraj gölüne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu

Kırşehir'in Merkeze bağlı Toklumen köyünde yakınlarıyla Hirfanlı Barajı'nın kıyısına gelen 9 yaşındaki Yusuf Şen, suya girerken gözden kayboldu. Yakınları durumu fark ederek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

30.08.2024 22:49
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Kırşehir'de baraj gölüne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

Merkeze bağlı Toklumen köyünde yakınlarıyla Hirfanlı Barajı'nın kıyısına gelen Yusuf Şen suya girdi.

Şen'in gözden kaybolduğu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de baraj gölüne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika

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