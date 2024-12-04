Kırşehir'de Acil Sağlık Hizmetleri Açıklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Acil Sağlık Hizmetleri Açıklandı

İl Sağlık Müdürü, 2023'te 36 bin 586 vakaya müdahale edildiğini belirtti, 112'nin gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

04.12.2024 16:21
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Kırşehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy, bu yılın ocak-kasım 36 bin 586 vakaya müdahale edildiğini bildirdi.

Ersoy, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 19 istasyonda toplam 319 personelin görev yaptığını belirtti.

Kırşehir'de nitelikli ambulans olarak 1 yoğun bakım obez, 1 çoklu (4 sedyeli), 2 karpaletli ambulans ile 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı bulunduğunu vurgulayan Ersoy, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin bu yılın ocak-kasım verilerine göre, 36 bin 586 vakaya müdahale edildiğini ifade etti.

Asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi gibi nedenlerle maalesef ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırdığını aktaran Ersoy, 112'nin gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda özen gösterilmemesinin ekiplerin hastayı zamanında tedavi merkezine yetiştirmesine engel olduğuna işaret eden Ersoy, "Trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 'Yaşama Yol Ver' projesi ilimizde de sürdürülmektedir. Görevini fedakarca ve başarıyla yerine getiren acil sağlık hizmetleri çalışanı arkadaşlarımızın, vermiş oldukları bu kutsal hizmet her türlü takdirin üzerindedir. Arkadaşlarımızın bu özel haftalarını kutlar, sağlıklı ve huzurlu görevler dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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