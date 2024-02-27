"Aile Diş Hekimliği" uygulamasının başlatıldığı 3 pilot ilden Kırşehir'de, 2022 ve 2023 yıllarında 4 bin 500 çocuğun muayene edildiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Aile Diş Hekimi Dt. Sinem Erdi Can, 2-12 yaş arası çocuklara yönelik yürütülen aile diş hekimliğinin merkez ve tüm ilçelerde uygulandığını aktardı.
Kent genelinde toplam 10 diş hekiminin aile diş hekimliği hizmeti verdiğini belirten Can, 2022 ve 2023 yıllarında il genelinde 2-12 yaş arasındaki 36 bin 283 çocuğun 4 bin 500'ünün muayene edildiğini, 4 bin fırça ve macun dağıtımı yapıldığını kaydetti.
Özellikle çocukların aile diş hekimlerinde ilk muayene sonrasında, takip sıklıkları ve gerekiyorsa uygulanacak tedaviler hakkında izlenecek süreçlerin planlandığını vurgulayan Can, çocukların periyodik olarak koruyucu tedavilerinin uygulanmasının hedeflendiğini de ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Aile Diş Hekimliği Uygulamasıyla 4 Bin 500 Çocuk Muayene Edildi - Son Dakika
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?