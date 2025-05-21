Kırşehir'de Aile Yaşam Merkezi'nde Karma Sergi ve Çeyiz Sandığı Çekilişi Düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de Aile Yaşam Merkezi'nde Karma Sergi ve Çeyiz Sandığı Çekilişi Düzenlendi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kentpark Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Karma Sergi açılışı ve Çeyiz Sandığı Çekilişi'ne katıldı. Ekicioğlu, sosyal belediyecilik anlayışının önemine değinerek, kursların Kırşehir'deki sosyal hayata katkı sağladığını vurguladı.

21.05.2025 10:32  Güncelleme: 11:04
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kentpark Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Karma Sergi açılışına ve Çeyiz Sandığı Çekilişi'ne katıldı. Ekicioğlu, "Kurslarımızla Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik katarak farklılık da yaratıyoruz. Kırşehir'in çağdaş bir şehir olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri de kuşkusuz bu ve buna benzer kurs merkezlerimizdir" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Yeğin, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda öğretmen ve kursiyerle birlikte Kentpark Aile Yaşam Merkezi'ndeki (AYM) Karma Sergi açılışına ve Çeyiz Sandığı Çekilişi'ne katıldı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Halk Eğitimi Merkezi  iş birliğiyle, Kent Park Aile Yaşam Merkezi Kursiyerlerimizin hazırlamış oldukları el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bildiği üzere, Kırşehir Belediyesi olarak açtığımız kurslarımızın önceki dönemlerde de Kırşehirli hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi gördüğüne şahit olduk. Kurslarımızla Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik katarak farklılık da yaratıyoruz. Kırşehir'in çağdaş bir şehir olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biri de kuşkusuz bu ve buna benzer kurs merkezlerimizdir. Kırşehir Belediyesi Kent Park Aile Yaşam Merkezimiz 2024-2025 Yılı Güz Dönemi ve Kış Dönemi Olarak, toplam 34 Branşta 2 bin 893 kişiye ev sahipliği yaparak bu sezonu tamamladı. Sergimizde; kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin yaptığı, toplam el emeği ürün sayısı 2 bin 885 olup, ürünlerimizin 586'sı sergilenmektedir. Aile Yaşam Merkezi olarak 2024 Mayıs 2025 Mayıs tarihleri arasında 424 bebeğimize Yeni Doğan Bebek Çantası; 174 asker adayımıza ise Asker Çantası verildi. 240 vatandaşımıza da diyetisyen hizmeti verdik. Kırşehir Kent Park Aile Yaşam Merkezi, Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Yaz Dönemi 7-14 yaş arası çocuklarımız için kurs kayıtlarımız da 16 Haziran'da başlayacak."

Başkan Ekicioğlu'nun konuşmasının ardından Kentpark Aile Yaşam Merkezi öğretmen ve kursiyerlerin hazırlamış oldukları el emeği ürünlerin olduğu çeyiz sandığı, yapılan çekiliş ile 3 çifte hediye edildi.

Karma Sergi açılışının ardından ise Kentpark Amfi'de Yıl Sonu Konseri düzenlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Aile Yaşam Merkezi'nde Karma Sergi ve Çeyiz Sandığı Çekilişi Düzenlendi - Son Dakika

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