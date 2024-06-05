Kırşehir'de Asayiş ve Güvenlik Çalışmaları Hakkında Bilgi Paylaşıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Asayiş ve Güvenlik Çalışmaları Hakkında Bilgi Paylaşıldı

Kırşehir\'de Asayiş ve Güvenlik Çalışmaları Hakkında Bilgi Paylaşıldı

Kırşehir Valiliği, mayıs ayında kentte gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Açıklamada, aranan 175 kişiden 39'unun tutuklandığı, 4 bin 829 kişi ve 3 bin 321 aracın sorgulandığı belirtildi. Ayrıca, 61 bin 698 araç sürücüsü ve 437 okul servisinin denetlendiği, 7 bin 779 trafik dedektifi ve okul geçidi görevlisine eğitim verildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda 23 zanlının gözaltına alındığı ve 17 şüphelinin uyuşturucu suçlarından yakalandığı da açıklandı. Ayrıca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyon 612 bin liralık vergi kaybının önüne geçildiği, 63 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığı belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelerle 1590 kişiye eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığı da ifade edildi.

05.06.2024 15:27
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Kırşehir'de mayıs ayında kentteki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, geçen ay yakalanan 175 aranan kişiden 39'unun tutuklandığını, şok ve huzur güven uygulamaları kapsamında 4 bin 829 kişi ve 3 bin 321 aracın sorgulandığı belirtildi.

Mayıs ayında 61 bin 698 araç sürücüsü ve 437 okul servisinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, 7 bin 779 trafik dedektifi ve okul geçidi görevlisine eğitim verildiği kaydedildi.

Açıklamada, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile DEAŞ ve FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 şüphelinin tutuklandığı ifade edildi.

Son bir ayda 15 uyuşturucu operasyonu düzenlenerek 23 zanlının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Farklı operasyonlarda uyuşturucu suçlarından aranan 17 şüpheli de yakalandı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında mayıs ayında yaklaşık 2 milyon 612 bin liralık vergi kaybının önüne geçilirken, 63 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan projeler kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla toplam 1590 kişiye ulaşıldı."

Kaynak: AA

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