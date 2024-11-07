Kırşehir'de Asayiş Vurgusu: Ekim Ayında Önemli Yakalamalar - Son Dakika
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Kırşehir'de Asayiş Vurgusu: Ekim Ayında Önemli Yakalamalar

Kırşehir'de ekim ayında asayiş çalışmaları kapsamında çok sayıda yakalama ve operasyon gerçekleştirildi.

07.11.2024 15:18
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Kırşehir'de ekim ayında kentteki asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele de ekim ayında toplam yakalamalar ile yaklaşık 1 milyon 82 bin liralık vergi kaybının önüne geçildi. Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan takipli ve analiz çalışmalar neticesinde 4 kişiye işlem yapılırken, 8 ruhsatsız tabanca ve 164 fişeğe el konuldu. 71 şok uygulama ve diğer çalışmalar kapsamında 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı, FETÖ'ye üye olma suçu kapsamında 7 yıl 6 ay cezası kesinleşmiş 1 kişi cezaevine gönderildi. DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi adli makamlara sevk edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemleri hakkında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi ve Cacabey Meydanı'nda kurulan stantlarda bilgilendirme yapıldı.

Türkiye uyuşturucu raporuna göre, Kırşehir, ülke genelinde uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer alırken, 2024 yılı ekim ayında 15 operasyon düzenlenip, gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı, öte yandan uyuşturucu suçlarından aranan 6 zanlı da yakalandı.

Kırşehir'de okul ve çevrelerinin güvenliği kapsamında gerçekleştirilen "Şok ve Huzur Güven Uygulamaları" kapsamında, 6 bin 297 kişi, 1721 araç sorgulanırken, yine 73 park ve bahçe ile 178 okul çevresi kontrol edildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Asayiş Vurgusu: Ekim Ayında Önemli Yakalamalar - Son Dakika

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