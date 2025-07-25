Kırşehir'de Asya Ceylanı Popülasyonu 30'a Ulaştı - Son Dakika
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Kırşehir'de Asya Ceylanı Popülasyonu 30'a Ulaştı

25.07.2025 11:27
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Malya Tarım İşletmesi'nde 2009'da getirilen 2 Asya ceylanının sayısı 2025'te 30'a yükseldi.

Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesinde 2009'da deneme amaçlı getirilen 2 Asya ceylanının sayısı 30'a ulaştı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4. büyük işletme olarak Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren işletmede, hububat üretiminin yanı sıra hayvansal üretim çalışmaları da sürüyor.

Bu kapsamda, 2009 yılında Ceylanpınar Tarım İşletmesinden biri dişi diğeri erkek olmak üzere 2 Asya ceylanı getirildi.

İşletmedeki müdüriyet ve merkez binasının yanında oluşturulan ağaçlar içinde çitle çevrili alanda serbest dolaşan ceylanlar için doğal yaşam alanı oluşturuldu. Alanın içerisinde su havuzları, yem alanları ve küçük yavrular için kapalı barınak yerleştirildi.

Bölgeye uyum sağlayan Asya ceylanlarının sayısı 2025 yılında 30'a ulaştı.

"Kırşehir'de neslinin devam edebileceğini görüyoruz"

Malya Tarım İşletmesi Müdürü Yalçın Günay, AA muhabirine, işletmede Asya ceylanlarına özenle baktıklarını ve ilgi gösterdiklerini söyledi.

Asya ceylanlarının popülasyonunun bozkırda sürmesi, bölgenin ekolojik şartlarına uyum sağlaması, nesillerinin sürmesi için personelin özenli davrandığını vurgulayan Günay, ceylanların bakım ve beslenmelerini günlük takip ettiklerini belirtti.

Günay, "Asya ceylanlarının gen kaynaklarının korunması ve nesillerinin devamını sağlayabilmek adına bakımlarımızı sürdürüyoruz. Ceylanpınar Tarım İşletmesinden deneme amaçlı getirilen bir çift Asya ceylanı işletmemize uyum sağladı. 2025 yılı itibarıyla 30 Asya ceylanı mevcut. Bu artış Asya ceylanlarının bozkırı sevdiğini gösteriyor. Kırşehir'de neslinin devam edebileceğini görüyoruz. Biz de onlara severek bakıyoruz." diye konuştu.

"Onlara çocuklarımız gibi bakıyoruz"

İşletmenin hayvancılık şefi Ümit Turgut ise ceylanların bakımlarını teknik personelin dikkatli şekilde yaptığını dile getirdi.

Asya ceylanlarının ince yapılı, güzel görünüşlü, narin, ürkek ve çok çekingen olduğunu, çok hızlı hareket ettiklerini anlatan Turgut, doğumlarından bölgede devamlılığına kadar gen kaynağının ilerlemesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Hayvanlara özel ilgi gösterdiklerini kaydeden Turgut, "Ceylanlarımız ürkek hayvanlar olduğu için alanın içine insan girişi yapılmasını engelliyoruz. Ceylanların beslenmesinde ise kaliteli kaba otlar kullanıyoruz, arada kesif yemlerle takviye ediyoruz. Onlara çocuklarımız gibi bakıyoruz. Bu sene de 8 yavru alarak 2025 yılı itibarıyla sayı 30'a ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Asya Ceylanı Popülasyonu 30'a Ulaştı - Son Dakika

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