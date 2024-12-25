Kırşehir'de Atatürk'ün Kentteki Gelişinin 105. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Atatürk'ün Kentteki Gelişinin 105. Yılı Kutlandı

Kırşehir\'de Atatürk\'ün Kentteki Gelişinin 105. Yılı Kutlandı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programlarına katıldı. Etkinlikler çerçevesinde çeşitli törenler, sergiler ve konserler gerçekleştirildi.

25.12.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programlarına katıldı.

Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 105'inci yılı, dün yapılan törenlerle kutlandı. Başkan Ekicioğlu da kutlamalardan bazılarına katılarak, coşkuya ortak oldu.

Kutlamalar saat 10.30'da Cacabey Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni ile başlarken; saat 10.45'te Kılıçlı Köprüsü'nden Gazi Parkı'na kadar süren kortej yürüyüşü yapıldı.

Ekicioğlu'nun da katıldığı saat 11.00'de Gazi Parkı'nda düzenlenen kutlama programında ise Atatürk'ün Kırşehir ziyaretinin önemi ve tarihteki yeri anlatıldı. Gazi Parkı'ndaki programda öğrenciler ve yerel sanatçılar tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Saat 14.00'da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda bir konferans verildi. Konferansta, Atatürk'ün Kırşehir'e gelişi ve milli mücadele dönemiyle ilgili sunumlar yapıldı.

Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünde Kırşehir Belediyesi tarafından da bir dizi etkinlik düzenlendi. Başkan Ekicioğlu'nun yanı sıra TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP İl Başkanı Baran Genç'in katıldığı etkinlikler kapsamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde, emekli albay Dr. Salih Akyürek'in koleksiyonundan oluşan "Milli Mücadele ve Mustafa Kemal" konulu "Zarf" sergisinin açılışı; TBMM Gülizar Biçer Karaca tarafından yürütülen "Atatürk'ün Kırşehir'e Gelişi ve Atatürkçülük" konulu söyleşi ve "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

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