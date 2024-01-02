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Kırşehir'de çiçekçiler yeni yıla bereketli girdi: Hedef 14 Şubat - Son Dakika
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Kırşehir'de çiçekçiler yeni yıla bereketli girdi: Hedef 14 Şubat

Kırşehir'de çiçek satışı yapan esnaflar, 2024 yılına satış bereketi ile girdi. Özellikle özel günlerde artan çiçek satışlarına rağmen çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için ucuz çiçek kampanyası hazırlığı yapıyor. Çiçekçiler, vatandaşların çiçek zamlarından mağdur olmaması için uygun fiyatlarla satış yapmayı hedefliyor.

02.01.2024 - 17:59,
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Kırşehir'de çiçekçiler yeni yıla bereketli girdi: Hedef 14 Şubat

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 2024 yılına satış bereketi ile giren çiçekçiler, 14 Şubat tarihini bekleyip ucuz çiçek satışı için kampanya hazırlıyor.

Ahiliğin Başkenti Kırşehir'de, çiçek satışı ve süslemeleriyle ilgilenen esnaflar 2023 yılının son günü 31 Aralık akşamı yaptıkları satıştan memnun olarak 2024 yılına girdi. Özellikle özel günlerde, çiçek satışlarında belirgin bir artış yaşandığını belirten çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sabırsızlıkla beklerken çiçek zamlarından vatandaşın mağdur olmaması için kampanya hazırlıkları yapıyor.

Şehirde eşiyle birlikte çiçekçilik yapan Serap Eren, 2023 yılının son gününde istediklerini bulduklarını belirtti. Eren, "2023 Yılının son günü işlerimiz yoğundu 2024 yılı için de 14 Tarihini iple çekiyoruz. Çiçekleri zamlı almamıza rağmen müşterilerimize olabildiğince uygun fiyatlara satıyoruz"dedi. Kaan Aras adlı çiçekçi ise yeni yılın çiçekçiler için beklenen oranda satış dolu olduğunu söyledi. Aras, açıklamasında; "Beklediğimiz gibi yoğunluk oldu fakat çiçekçilerde iş yoğunluğu sadece özel günlerde oluyor. Bizde zamlı fiyatları yansıtmadan vatandaş için çalışıp güzel hediyeler ve kampanyalar sunmak için bekliyoruz" diye konuştu.

Kırşehir\'de çiçekçiler yeni yıla bereketli girdi: Hedef 14 Şubat
Kaynak: İHA
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Sevgililer Günü, Kırşehir, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de çiçekçiler yeni yıla bereketli girdi: Hedef 14 Şubat - Son Dakika
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