Kırşehir\'de Cip Refüje Devrildi: 2 Yaralı

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KIRŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin refüje devrildiği kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Kayseri kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. B.Ş. (63) idaresindeki 10 AFZ 092 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü B.Ş. ve yolcu olarak bulunan eşi Ekrem Ş. (66) yaralandı. Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Aracın kullanılamaz hale geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.