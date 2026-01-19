Kırşehir'de "Çocukfest" Etkinliklerle Devam Ediyor

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatillerini verimli ve keyifli geçirmesi amacıyla düzenlediği "ÇocukFest" kapsamında "Yeni Yıl Macerası" adlı oyun sahnelendi.

Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 16-21 Ocak günleri arasında düzenlenen "ÇocukFest" kapsamında "Yeni Yıl Macerası" ile sahneye çıktı. Çocuklar oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çocukların okuyan ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi, nitelikli etkinliklerle buluşturulması ve eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılmasına katkı sağlanması amacıyla 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı ilk yarıyılı sonunda Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından beş gün sürecek bir programı hayata geçirdiklerini belirtti.