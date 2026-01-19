Kırşehir'de "Çocukfest" Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırşehir'de "Çocukfest" Etkinliklerle Devam Ediyor

19.01.2026 12:11  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatillerini değerlendirip eğlenmeleri için 'ÇocukFest' etkinliği düzenledi. 'Yeni Yıl Macerası' adlı oyun, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelendi ve çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin çocukların yarıyıl tatillerini verimli ve keyifli geçirmesi amacıyla düzenlediği "ÇocukFest" kapsamında "Yeni Yıl Macerası" adlı oyun sahnelendi.

Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuklara yarıyıl tatili hediyesi olarak Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 16-21 Ocak günleri arasında düzenlenen "ÇocukFest" kapsamında "Yeni Yıl Macerası" ile sahneye çıktı. Çocuklar oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çocukların okuyan ve sorgulayan bireyler olarak yetişmesi, nitelikli etkinliklerle buluşturulması ve eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılmasına katkı sağlanması amacıyla 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı ilk yarıyılı sonunda Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından beş gün sürecek bir programı hayata geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Kırşehir Belediyesi, Etkinlikler, Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Çocukfest' Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
11:35
Tapuda yeni dönem 1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:54:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de "Çocukfest" Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.