Kırşehir'de çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve aileleri Ankara Caddesi'nde bir araya gelerek Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Çocuklar, ellerinde Türk bayrağı ve beyaz balonların yanı sıra, "Gazze yaralı yeniden çiçeklendir Allah'ım","Gazze'de çocuklar oynasın" ve "Filistin'de 20 bin çocuk şehit edildi" yazılı dövizler taşıdı.

Meydanda çocuklar adına açıklama yapan 3. sınıf öğrencisi Ahmet Zahit Yağmur, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Tüm dünyadaki çocukların yaşama, eğitim alma, oyun oynama, sağlıklı şekilde büyüme ve korunma gibi hakları olduğunu dile getiren Yağmur, çocukların barış, sevgi ve huzur içinde yaşamak istediğini belirtti.

Filistin'deki çocukların ise bu haklara ulaşamadığına dikkati çeken Yağmur, şunları kaydetti:

"Filistin'deki çocuklar zor şartlar altında yaşıyor. Onlar, okula gidemiyor, güvenli oyun oynayamıyor, sağlıklı bir şekilde büyüyemiyor. Filistinli kardeşlerimizin de bizler gibi mutlu, huzurlu ve güven içinde bir yaşam sürmesini istiyoruz. Çocukların savaşa değil, oyuna ve eğitime ihtiyacı var. Büyüklerimizden, bize barış dolu bir dünya bırakmalarını istiyoruz. Biz çocuklar, dünya genelinde tüm çocukların güvenle, sevgiyle, umutla büyüyebileceği bir dünya hayal ediyoruz."