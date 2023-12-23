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Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırşehir'de yapılan operasyonda, Irak uyruklu 2 şüpheli DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırşehir\'de DEAŞ Operasyonu: 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı
23.12.2023 - 12:01,  Güncelleme: 12:02
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Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün sözde askerleri Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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