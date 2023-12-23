Kırşehir\'de DEAŞ Operasyonu: 2 Iraklı Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün sözde askerleri Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L'yi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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