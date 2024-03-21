Kırşehir Valiliğince hayata geçirilen "Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi" kapsamında ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.
Projenin ilk etkinliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TOBB Öğrenci Yurdu bahçesinde gerçekleştirildi.
Burada konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve ilgili diğer tüm kurumlarla bir doğa hareketi başlattıklarını söyledi.
Vatandaşların, öğrencilerin ve kentteki tüm paydaşların gönüllü olarak projeye dahil olduğunu vurgulayan Buhara, "Yaşam alanları, yerleşim alanlarının içi ve yakın çevresi öncelikli olmak üzere yerler tespit ediyoruz. Bu alanlara hangi ağaçların hangi düzende dikileceğine kadar tespit ediliyor. Dikilen her ağaca lokasyon, tür ve dikim alanı bilgilerini de içeren kendine özgü bir barkod oluşturacağız. Bağışta bulunanlar, diktikleri ağaçların büyüme süreçlerini takip edebilecekler. Bağışlarının hangi ağaca gittiğini ve nerede olduğunu bilecekler, daha sonra gelip ilgilenebilecekler." dedi.
Buhara, Aşıkpaşa Tabiat Parkı ve Seyfe Gölü Havzası'nın da yer aldığı 5 bölgenin çalışma kapsamında belirlendiğini, buralara akasya, kestane, gladiçya, erguvan, akçaağaç, süs elması, ıhlamur, meşe, diş budak ve süs eriği dikileceğini belirtti.
Ardından Vali Buhara, protokol üyeleri ve gönüllü gençler, ilk fidanları toprakla buluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi kapsamında ilk fidanlar dikildi - Son Dakika
İstanbul'da ulaşım sorununa tepki göstermek ve trafikte sıkılan sürücüleri neşelendirmek isteyen İstanbul'un Yıldızları adlı genç grup, Şişli'de bando gösterisi sundu. Grup, kırmızı ışıkta durarak sürücülere stres topu ve papatya dağıttı. Ayrıca, grup Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a destek verdiğini açıkladı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kemal Demirel, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak ve üyeleri ile birlikte DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde iftar programı düzenledi. Ünsal, iftar programında Ramazan'ın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni ederek, İl Genel Meclisi üyelerine hizmetleri dolayısıyla plaket verdi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP'nin seçim otobüsünden inen bir kişi ile market sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, tabancayla ateş ederek kardeşlerden birini öldürdü, diğerini ise yaraladı. Olayın ardından polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda sakatlığı devam eden ve yurt dışında bulunan bazı futbolcular katılmadı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'ın İskenderun Arsuz, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. İskenderun'da seçim otobüsüyle şehir turu atan Babacan, Arsuz ilçesine geçerek vatandaşlarla sohbet etti. Hassa ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret eden Babacan, Kırıkhan ilçesinde de vatandaşları selamladı.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında saat 18.15 sıralarında Sazlıca yolu, Hacı Sabancı Bulvarı Cezaevi Kavşağında 34 EBH 518 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEY 667 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ), Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Bahar Bayramı Ağaç Dikme Töreni düzenlendi. Törende, Hocalı Anıtı ile İncesu Deresi arasında 1200 fidan toprakla buluşturuldu. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, doğaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, OMÜ'nün ağaçlandırma politikasıyla yaşayan bir kampüse dönüştüğünü belirtti. Fidanları bağışlayan iş insanı İbrahim Erdemoğlu da teşekkür edildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ağrı'nın Patnos ilçesinde partililerle bir araya geldi ve belediye başkanlığı seçimleri için destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?