Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Tutuklandı
Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Tutuklandı

Kırşehir\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Tutuklandı
21.02.2026 17:29
Kırşehir merkezli yapılan dolandırıcılık operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı, 4 firari aranıyor.

Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım vaadiyle emekli bir vatandaşın 2 milyon 352 bin 134 lira dolandırıldığı ihbarı üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip, mali analiz çalışmaları ve banka hesap hareketleri neticesinde şebekenin, paravan şirketler üzerinden yaklaşık 947 milyon lira tutarında para trafiğini yönettiği belirlendi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Kırşehir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Bingöl ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi."

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı, firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 15 cep telefonu, 10 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar ve 2 tablet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde vatandaşları yatırım vaadiyle mağdur eden büyük bir suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi.

Vatandaşların emeğine ve alın terine göz diken suç odaklarına karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Demiryürek, "Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bu başarılı operasyonu yürüten Kırşehir Emniyet Müdürlüğü personeli ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

