Kırşehir'de düzenlenen Yurt Fest etkinliğinde öğrenciler el emeği ürünlerini sergiledi - Son Dakika
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Kırşehir'de düzenlenen Yurt Fest etkinliğinde öğrenciler el emeği ürünlerini sergiledi

Kırşehir\'de düzenlenen Yurt Fest etkinliğinde öğrenciler el emeği ürünlerini sergiledi

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurt Fest etkinliğinde, TOBB Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde öğrencilerin yağlı boya, resim, kil ve hamur objeleri, rölyef ürünleri sergilendi. Etkinlikle öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek amaçlanmıştır.

25.04.2024 16:39
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Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yurt Fest" etkinliğinde, yurtlarda kalan üniversite öğrencileri el emeği ürünlerini sergiledi.

TOBB Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde açılan sergide öğrencilerin yağlı boya, resim, kil ve hamur objeleri, rölyef ürünleri yer aldı.

"Yurt Fest" etkinliğinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, öğrencileri sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Şahin, Kırşehir'deki yurtlarda açılan akademi, kulüp, atölye ve kurs çalışmaları neticesinde öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca yaptıkları etkinliklerin gösterilmesi amacıyla sergi açtıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kırşehir, Gençlik, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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