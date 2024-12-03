Kırşehir\'de Engelli Araç Park Alanı Artıyor

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Kırşehir'de engelli araç park alanı sayısının 60'a ulaştığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'de yapılan çalışmalarla engelli araçlarına yönelik park yerlerinin günden güne arttırıldığı belirtildi.

Kent merkezindeki ana arterler başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta park alanı 40'tan 60'a yükseldiği aktarılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de engelliler için ayrılan alanların onların kullanması için çalışmalarını sürdürdüğü dile getirildi.